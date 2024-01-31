Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de elini kıyma makinesine kaptıran kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elini kıyma makinesine sıkıştıran kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 19:16 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de elini kıyma makinesine kaptıran kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elini kıyma makinesine sıkıştıran kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Serdar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda çalışan F.K, mutfak bölümünde kıyma makinesiyle çalıştığı sırada sağ elini makineye kaptırdı.

        Restorandaki personel durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerince eli makineden kurtarılan F.K. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        F.K’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        "İlk ve son defa gördüm"
        "İlk ve son defa gördüm"
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!

        Benzer Haberler

        Kocaeli Valisi Yavuz, fabrika ziyaretlerini sürdürüyor
        Kocaeli Valisi Yavuz, fabrika ziyaretlerini sürdürüyor
        Kocaeli'de bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakim karşı...
        Kocaeli'de bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakim karşı...
        Fabrikada boş LPG tankında kumlama işlemi sırasında patlama: 1 işçi yaralı
        Fabrikada boş LPG tankında kumlama işlemi sırasında patlama: 1 işçi yaralı
        Kocaeli'de patlayan boş LPG tankında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de patlayan boş LPG tankında çıkan yangın söndürüldü
        Alev alan otomobilde yanmaktan son anda kurtuldular
        Alev alan otomobilde yanmaktan son anda kurtuldular
        Eşiyle ilişkisi yaşadığı şüphesiyle darbedip, cinsel saldırıda bulunan şüph...
        Eşiyle ilişkisi yaşadığı şüphesiyle darbedip, cinsel saldırıda bulunan şüph...