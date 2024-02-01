Kocaeli'de bir fabrikada işçilerin rehin alındığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada bazı işçilerin rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada bazı işçilerin rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın fabrikasında, bazı işçilerin silahla rehin alındığı ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi.

Caddeyi trafiğe kapatan ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.