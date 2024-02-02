Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Valiliğine ziyarette bulundu.

Kocaeli programı kapsamında kente gelen Yumaklı'yı Vali Seddar Yavuz karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı'nın Yavuz ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Ziyarette, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü de yer aldı.

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