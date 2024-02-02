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        Kocaeli'de freni arızalanınca geri kayan tır araçlara çarparak durdu

        Gebze'de freninin arızalanması nedeniyle geri kayan tır 3 araca ve bariyere çarparak durdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 20:50 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:50
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        Kocaeli'de freni arızalanınca geri kayan tır araçlara çarparak durdu
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        Gebze'de freninin arızalanması nedeniyle geri kayan tır 3 araca ve bariyere çarparak durdu.

        D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden İran uyruklu Hassan Kohi'nin kullandığı demir profil yüklü 90 AA 229 plakalı tır, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde freninin arızalanması sonucu geri gitmeye başladı.

        Kontrolden çıkan tır, arkadaki Aysun K'nin kullandığı 41 AKE 941 plakalı SUV, Bahri A'nın idaresindeki 34 LPV 13 plakalı otomobil ve İsa K'nin yönetimindeki 34 EMV 002 plakalı otomobille yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

        Araçlarda hasar oluşurken, sürücüler kazayı yaralanmadan atlattı.

        Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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