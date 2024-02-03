Kocaeli'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangının ekiplerce söndürülmesine çalışılıyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangının ekiplerce söndürülmesine çalışılıyor.
Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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