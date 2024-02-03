İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ablasının cenazesi toprağa verildi

Cenaze törenine, Özen'in yakınları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve vatandaşlar katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve yeğeni Faruk Özen, burada taziyeleri kabul etti.

Daha sonra Özen için Gündoğdu Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

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