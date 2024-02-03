ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu
Hakemler: Semih Vural, Fatma Öztürk, Mustafa Gürhan Soysal
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Nared 24, Özge Özışık 6, Hillsman 17, Ayşe Cora 18, Ivanova 10, Calhoun 2, Başak Altunbey, Ferda Yıldız, Ezgi Manlacı
Bursa Uludağ Basketbol: Eda Şahin 5, Wallace 16, Tuba Poyraz 19, Coulibaly 5, Fluker 10, Baptiste 16, Gülfer Tokatlı
1. Periyot: 20-21
Devre: 38-42
3. Periyot: 57-58
KOCAELİ
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