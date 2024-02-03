Stat:YıldızEntegre Kocaeli Stadyumu
Hakemler: Yasin Kol, Kadir Beyaz, Selim Şeniz
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Emir Ortakaya, Yusuf Abdioğlu, Atilla Turan, Vukovic (Dk 84 Fofana), Sheidaev (Dk. 73 Cem Ekinci), Candeias, Amaral (Dk.66 Yusuf Cihat Çelik), Beridze (Dk. 66 Barış Alıcı), Tanque (Dk.84 Kouakou)
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu (Dk.73 Lukaku), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Feyzi Yıldırım, Harun Alpsoy (Dk.73 Devran Şenyurt), Hakkı Türker, Yepie (Dk.43 Kubilay Aktaş), Diakite (Dk.64 Burhan Tuzun), Oberlin (Dk. 64 Ayuk), Fernandes
Goller: Dk. 60 Beridze (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk.18 Vukovic, Dk.69 Yusuf Abdioğlu, Dk. 87 Cem Ekinci (Kocaelispor), Dk. 90+3 Evren Korkmaz (Adanaspor)
KOCAELİ
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