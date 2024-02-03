Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Aramada, 710 gram metanfetamin, 220 gram esrar, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 850 lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında, içinde 2 kişinin bulunduğu aracı durdurdu.

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