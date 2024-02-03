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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 20:48 Güncelleme: 03.02.2024 - 21:27
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında, içinde 2 kişinin bulunduğu aracı durdurdu.

        Aramada, 710 gram metanfetamin, 220 gram esrar, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 850 lira ele geçirildi.

        Araçtaki 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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