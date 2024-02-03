Kocaeli'de 180 bin makaron yakalandı

Aramalarda 51 bini kıyılmış tütünle doldurulmuş 180 bin makaron, 400 kilogram açık tütün, 50 elektronik sigara, 650 bandrolsüz kaçak puro, 2 sigara sarma makinesi ile 2 kompresör ele geçirildi.

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