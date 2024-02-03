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        Kocaeli'de 180 bin makaron yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 180 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 21:05 Güncelleme: 03.02.2024 - 21:40
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        Kocaeli'de 180 bin makaron yakalandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 180 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, gerçekleştirilen operasyonda 3 evde arama yapıldı.

        Aramalarda 51 bini kıyılmış tütünle doldurulmuş 180 bin makaron, 400 kilogram açık tütün, 50 elektronik sigara, 650 bandrolsüz kaçak puro, 2 sigara sarma makinesi ile 2 kompresör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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