Kocaeli'de 180 bin makaron yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 180 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 180 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, gerçekleştirilen operasyonda 3 evde arama yapıldı.
Aramalarda 51 bini kıyılmış tütünle doldurulmuş 180 bin makaron, 400 kilogram açık tütün, 50 elektronik sigara, 650 bandrolsüz kaçak puro, 2 sigara sarma makinesi ile 2 kompresör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
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