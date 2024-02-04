Kocaeli'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Tavşanlı Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde Ömer Taha Y. idaresindeki 41 APS 486 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otomobilde bulunan Cengiz B'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan sürücü ile Filiz D. ve Emre A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazanın ardından kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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