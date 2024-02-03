Kocaeli'de bir fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, Gebze'deki fabrika yangınına 62 araç ve 137 personelle müdahale ettiklerini belirtti.

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada dün çıkan ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.