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        Kocaeli'de tırla çarpışarak devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:45
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        Kocaeli'de tırla çarpışarak devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Balçık Mahallesi Organize Caddesi'nde Aydın D. yönetimindeki 34 BR 2312 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyonet, 3249. Sokak kesişiminde Nurettin Ö'nün kullandığı 41 AHF 236 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü ile araçtaki Himmet D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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