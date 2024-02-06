Sahte dekontla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda G.G, E.C. ve S.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte dekont gönderme suretiyle vatandaşlardan 90 bin lira değerinde ürün alarak dolandırıcılık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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