Kocaelisporlu Tanque, Japonya'ya transfer oldu

Tanque, bu sezon Kocaelispor formasıyla çıktığı 19 maçta 10 gol, 1 asitlik katkı yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Douglas Willian Da Silva Souza'nın Japonya Futbol Federasyonuna bağlı Shimizu S-Pulse kulübüne nihai transferi hususunda mutabakata varılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Douglas Tanque'ye emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadesine yer verildi.

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