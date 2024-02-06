Kocaeli merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli merkezli 4 ilde önceki gün düzenlenen operasyonda 101 ton 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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