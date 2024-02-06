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        Kocaeli merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 22:04 Güncelleme: 06.02.2024 - 22:04
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        Kocaeli merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kocaeli merkezli 4 ilde önceki gün düzenlenen operasyonda 101 ton 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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