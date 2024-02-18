Kocaeli'de 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde dün, düğünde husumetli iki aile arasında kavga çıkmış, Y.D'nin tabancayla ateş açması sonucu E.Ç. yaralanmış, N.D. ile C.Ç. isimli kadınlar da darbedilmişti.

Silahla yaralanan E.Ç. ile darbedilen N.D. ile C.Ç'nin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Mevlana Mahallesi'nde iki husumetli aile arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin Y.D, S.A. ve S.A. gözaltına alındı.

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