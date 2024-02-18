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        Kocaeli'de 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişinin silahla, 2 kadının da darbedilerek yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 20:53 Güncelleme: 18.02.2024 - 20:53
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        Kocaeli'de 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişinin silahla, 2 kadının da darbedilerek yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Mevlana Mahallesi'nde iki husumetli aile arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin Y.D, S.A. ve S.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Silahla yaralanan E.Ç. ile darbedilen N.D. ile C.Ç'nin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde dün, düğünde husumetli iki aile arasında kavga çıkmış, Y.D'nin tabancayla ateş açması sonucu E.Ç. yaralanmış, N.D. ile C.Ç. isimli kadınlar da darbedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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