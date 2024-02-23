Kocaeli'de eski kız arkadaşının evini yakmak isteyen zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski kız arkadaşının evini benzin dökerek ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, dün gece eski kız arkadaşı S.K'nin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evini, etrafına benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçan B.U'nun yakalanması için çalışma yürüttü.

Saklandığı evi belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

İddiaya göre, B.U. eski kız arkadaşı S.K. ile yeniden bir araya gelmek istemiş, bu isteğinin reddedilmesine sinirlenen B.U, dün gece saatlerinde S.K'nin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evini, etrafına benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçmıştı. Alevler itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülmüştü.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, B.U'nun evi ateşe vermesi ve alevlerin büyümesiyle olay yerinden kaçması yer alıyor.