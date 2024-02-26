Kocaeli'de üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhittin Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Barış Mahallesi'nde tır ve kamyon kasası üretilen bir işletmede montaj için taşınan kamyon kasası, halatların kopması sonucu Muhittin Y'nin (43) üzerine düştü. Arkadaşlarının yardımıyla kasanın altından çıkarılan işçi, ağır yaralandı.

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