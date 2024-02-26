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        Kocaeli'de üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir imalathanede üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:19
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        Kocaeli'de üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir imalathanede üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı.

        Barış Mahallesi'nde tır ve kamyon kasası üretilen bir işletmede montaj için taşınan kamyon kasası, halatların kopması sonucu Muhittin Y'nin (43) üzerine düştü. Arkadaşlarının yardımıyla kasanın altından çıkarılan işçi, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhittin Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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