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        Kocaeli Valisi Yavuz, "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Halk Günü" programında vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:23 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:31
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        Kocaeli Valisi Yavuz, "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Halk Günü" programında vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz, "Halk Günü" buluşmaları kapsamında Makam Toplantı Salonunda vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

        Toplantıda 10 vatandaşın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yavuz, ilgili kurum yetkililerine gerekenlerin yapılması konusunda talimat verdi.

        Yavuz, iletilen sorunların çözümü noktasında sürecin takipçisi olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın sorunlarını birebir dinleyerek, çözümlerin üretimi noktasında bir takım önemli uygulamalar gerçekleştirmekteyiz. Devletin ilgisine, şefkatine, desteğine ihtiyacı olan her bir vatandaşımızın yanında ve destekçisi olduk, olmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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