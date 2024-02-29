Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. (33), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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