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        Girişimci kadın kurduğu şirketle 9 ülkeye yazılım ihraç ediyor

        KADİR YILDIZ - Kocaeli'de yaşayan girişimci Nurcan Babalık, 16 yıl önce kurduğu şirketle 9 ülkeye yazılım ihracatı yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:59
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        Girişimci kadın kurduğu şirketle 9 ülkeye yazılım ihraç ediyor
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        KADİR YILDIZ - Kocaeli'de yaşayan girişimci Nurcan Babalık, 16 yıl önce kurduğu şirketle 9 ülkeye yazılım ihracatı yapıyor.

        Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünden 1983 yılında mezun olduktan sonra teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerde proje ve bilgi işlem (bilgi teknolojileri) yöneticiliği yapan 59 yaşındaki Babalık, 2008 yılında Nacsoft Yazılım şirketini kurdu.

        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Türk mühendislerle çeşitli sektörlere yazılım üretip 9 ülkeye ihracat yapan Babalık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde ve Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu başkanlığı görevini de yürütüyor.

        Babalık, ABD'nin New York kentinde 5 ay önce teknoloji firmasını kurdu. Şirketin üst düzey yöneticisi Nurcan Babalık, AA muhabirine, 3 çocuk annesi olarak profesyonel iş hayatında çalışmanın zorluklarının bulunduğunu söyledi.

        Babalık, profesyonellikten girişimciliğe geçişin de kolay olmadığını dile getirerek, çocuklarının yaşının küçük olmasına rağmen şirketi kurduğunu, şu anda geriye dönüp baktığında verdiği kararın doğru olduğunu gördüğünü anlattı.

        Sektörde kadın olmanın güçlükleri bulunduğuna işaret eden Babalık, "Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde hizmet veriyorum. Teknoloji alanında tek kadın şirket sahibiyim. Kararlıysanız ve yapmak istiyorsanız her şeyi aşıyorsunuz. Bu süreçte hem evde anne ve eş olmak hem de sahada aktif çalışabiliyor olmak, beni yordu ama bir taraftan da motive etti. Bugün geldiğim noktada hayatımdan memnunum." diye konuştu.

        Babalık, şu anda 30 yazılım mühendisiyle yurt içinde ve yurt dışında hizmet vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

        Şirketlerin dijital dönüşümüne destek verdiklerini, iş süreçlerini yöneten "workflow uygulaması" geliştirdiklerini belirten Babalık, "Fiziki olarak 9 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ağırlıklı olarak Azerbaycan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Güney Afrika gibi ülkelere yoğunluklu ihracat yapıyoruz. Orada yaptığımız iş süreçlerinin Türk mühendisleri hem bakımını hem geliştirmesini yapıyor hem de destek sağlıyor. New York'ta Nacsoft Technologies adında yeni bir şirket kurduk. Bu şirketimizin amacı da ABD'deki müşterilerimize yerinde destek vermek ve onların taleplerini yerinde karşılamak. Oradaki en büyük hedefimiz, burada üreten Türk mühendislerimizin ürünlerini ABD'de çok daha fazla müşteriye ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

        - "Gençlerimize, kızlarımıza geleceğin mesleklerine yönelmelerini tavsiye ediyorum"

        Babalık, kısa vadeli hedefleri arasında ihracat yaptıkları ülkelerde müşteri sayılarını artırmanın da bulunduğunu dile getirerek, "Uzun vadeli hedefimiz Orta Doğu'da Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türk cumhuriyetlerinde şirketlere destek verecek şubeler açmak, ABD'dekine benzer modellerle dünyanın dört bir yanında hizmet veren şirket olmak. Ayrıca hedefimiz kadınlarımıza rol model olmak ve aynı zamanda kadınlarımızın ekonomiye katılmaları için projeler üretmek. İstihdamın nitelikli hale gelmesi gerekiyorsa her konuda eğitim desteği sağlayarak onları sanayicilerle ve iş talepleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

        Girişimciliği özendirmeye çalıştıklarına değinen Babalık, "Bunun için girişimcilik yarışmalarımız var. KOÜ'yle de bu tür konularda işbirliklerini artırmaya çalışıyoruz. Kadınlarımıza yılmamaları gerektiğini, vazgeçmemelerini, her türlü fırsatı değerlendirmelerini, eğitimli ve araştırıcı olmalarını, geleceğin dünyasında artık dijitalleşmenin yoğun olacağını düşünerek, gençlerimize, kızlarımıza geleceğin mesleklerine yönelmelerini tavsiye ediyorum. Yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik gelecek konularımız, kızlarımızın bu konulara eğilip girişimcilik hedeflerini tutturmalarını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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