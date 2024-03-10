Kocaeli'deki trafik kazasında ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Köşklü Çeşme Mahallesi'nde dün otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Gülizar Kara (55), kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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