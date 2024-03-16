Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü

İçeri giren ekipler, ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklunun cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki makine imalat, tamirat ve bakımı yapılan iş yerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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