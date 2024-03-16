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        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:09
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        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki makine imalat, tamirat ve bakımı yapılan iş yerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        İçeri giren ekipler, ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklunun cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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