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        Kocaeli'de geminin çarpması sonucu vinçlerin devrilmesine ilişkin şirketten açıklama:

        Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki limanda geminin çarpması sonucu vinçlerin devrildiği kazanın tespit çalışmalarının resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:53
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        Kocaeli'de geminin çarpması sonucu vinçlerin devrilmesine ilişkin şirketten açıklama:
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki limanda geminin çarpması sonucu vinçlerin devrildiği kazanın tespit çalışmalarının resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde devam ettiği bildirildi.

        Evyapport'tan yapılan açıklamada, Çin'in Ningbo Limanı'ndan hareket eden Hong Kong Bayraklı "YM Witness" adlı konteyner gemisinin, sırasıyla Çin'in Shanghai ve Shekou Limanları, Singapur, Suudi Arabistan'da Jeddah, Mısır'da Suiz/El Suweis ve Damietta Limanları'nın ardından İstanbul Ambarlı Limanı'na uğradığı belirtildi.

        Açıklamada, dün geminin Evyapport Limanı'na yanaşma manevrası sırasında meydana gelen kazada üç rıhtım vincinin devrildiği, gemi ve devrilen vinçlerin rıhtıma ve bazı konteynerlere zarar verdiği anlatıldı.

        Olayda can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olmasının en büyük teselli olduğu, iskelede tank ve konteyner terminal operasyonlarının kesintisiz devam ettiği aktarılan açıklamada, "Kazanın gelişimi ve nedenleri hakkındaki tespit çalışmalarımız, resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde devam etmektedir. Kazanın nedenleri ve etkilerine dair elde ettiğimiz her türlü bilgi yetkililerle anında paylaşılmaktadır. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Körfez halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.

        - Konteynerlerden denize dökülen malzemeler temizleniyor

        Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kaza nedeniyle zarar gören konteynerlerden denize dökülen malzemeler toplanıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, malzemelerin denizden alınması için sosis bariyerlerle önlemler alındığı aktarıldı.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediyesine bağlı deniz süpürgeleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının "Mavi Takım" ekiplerinin, denizde ve kıyıda temizlik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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