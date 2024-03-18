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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir fabrikada, sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:23 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:23
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir fabrikada, sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'taki beton fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle sanayi tüpü patladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Patlamada, fabrika sahibi Osman Üçüncü ile çalışanlardan Ahmet Bali'nin hayatını kaybettiği tespit edildi, Ü.B, E.A, Y.K, F.A, A.A. ve ağır yaralı R.U. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Morguna götürüldüğü, 6 yaralının tedavisinin sürdüğü, R.U'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, patlama bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

        İlk bilgilere göre 2 kişinin patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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