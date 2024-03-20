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        Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı

        Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisince düzenlenen Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:49
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        Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı
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        Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisince düzenlenen Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı.

        Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, mobilite ve girişimcilik ekosistemine sunduğu katkılarla sektöre yön veren Bilişim Vadisi, bu yıl Mobilite Hızlandırma Programı'nın dördüncüsünü Türkiye Mobilite Kümelenmesi çatısı altında gerçekleştirecek.

        Son başvuru tarihi 12 Nisan olarak belirlenen programa kayıt yapacak girişimcilere, Türkiye Mobilite Kümelenmesi'ne dahil olan OEM'ler (orjinal ürün üreticisi), tedarikçiler ve diğer üye firmalarla işbirliği gerçekleştirme fırsatı bulacak.

        Ayrıca katılımcılara, Bilişim Vadisinin Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından öncelikli olarak yararlanma, ulusal ve uluslararası yatırım fonlarıyla görüşmeler, Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi ofis desteği, mobilite alanında uzman ulusal ve uluslararası mentörlerden birebir mentörlük ve danışmanlık desteği, sektör lideri ve alanında uzman eğitmenler tarafından ihtiyaca yönelik eğitimler, program kapsamında tecrübe paylaşımı, ülkedeki başarılı girişim örnekleriyle bir araya gelme, program sonunda gerçekleşecek "Demoday" ile yatırımcılarla buluşma gibi imkanlar sunulacak.

        Programla ilgili ayrıntılı bilgiye, "bilisimvadisi.com.tr" adresinden ulaşılabilir.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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