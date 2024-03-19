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        Kocaeli'de husumetlisini silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:48 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:48
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        Kocaeli'de husumetlisini silahla öldüren zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Diliskelesi Mahallesi’nde dün Emre Taşdemir'i (43) tabancayla öldüren Ümit Y'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta dün husumetlisi Ümit Y. ile karşılaşan Taşdemir, çıkan silahlı kavgada tabancayla boynundan yaralanmıştı.

        Hastaneye kaldırılan Taşdemir, kurtarılamamış, şüpheli polise teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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