AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus, vatandaşları mitinge davet etti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talus, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı"nın lideri olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızı şehrimizde en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. Tüm halkımızı, bu büyük buluşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus başkanlığında program için günlerdir çalışan Kocaeli teşkilatı, özel davetlerin yanı sıra 300 binin üzerinde üyeyi telefon, mesaj ve mail yoluyla mitinge davet etti.

AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek program, yarın saat 15.00'te başlayacak.

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek mitinge vatandaşları davet etti.

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