Kocaeli'de denizde ölü yunus bulundu
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde amatör balıkçılar ölü yunus buldu.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde amatör balıkçılar ölü yunus buldu.
Kayacık Mahallesi Yelken Kulübü iskelesindeki amatör balıkçılar, denizde yunusun hareketsiz halde durduğunu fark etti.
Balıkçılar tarafından kıyıya çıkartılan yunusun bedeninde derin yara izi olduğu görüldü.
Belediye ekipleri tarafından sahilden alınarak gömülen yunusun silahla vurulmuş olabileceği değerlendiriliyor.
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