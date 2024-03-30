Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Cami Mahallesi'nde beton yolda seyreden R.N. yönetimindeki 34 LU 0925 plakalı tır, virajı alamayıp makilik alana devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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