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        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 10:33 Güncelleme: 30.03.2024 - 10:33
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        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Cami Mahallesi'nde beton yolda seyreden R.N. yönetimindeki 34 LU 0925 plakalı tır, virajı alamayıp makilik alana devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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