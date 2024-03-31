İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, oyunu kullandı

Demokrasi şöleniyle geçen bir seçim olduğunu aktaran Tutuş, "Kesintisiz 2 ay süren propaganda dönemini geride bıraktık. Artık söz de karar da milletin. Önümüzdeki dönemde Allah'ın izniyle milletimiz ilçemize hizmet etme fırsatı verirse, hazırladığımız projelerle hizmetkar olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Tutuş, çıkışta yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin İzmit'e, Kocaeli'ye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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