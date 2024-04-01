Derince'de çıkan çatı yangını söndürüldü
Derince'de evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Derince'de evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çenedağ Mahallesi Gülsüm Sokak'taki 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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