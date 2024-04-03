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        Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza verildi

        Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 10:31 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:31
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        Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza verildi
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        Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kartepe ilçesindeki denetimlerde bir iş yerinde tombala oynandığını belirleyen ekipler, 6 kişiye 38 bin 550 lira idari para cezası uyguladı, 10 bin 300 liraya da el koydu.

        İş yerlerinde kumar oynattığı tespit edilen E.T. hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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