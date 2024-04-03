Kocaeli'de 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Y, İzmit ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Kocaeli 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
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