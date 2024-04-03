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        Kocaeli'de 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:12 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:12
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        Kocaeli'de 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Y, İzmit ilçesinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından Kocaeli 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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