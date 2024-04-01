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        Kocaeli'de trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeşi yaralayan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan silahlı kavgada iki kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 20:49 Güncelleme: 01.04.2024 - 20:49
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        Kocaeli'de trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeşi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan silahlı kavgada iki kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Önceki gün İnönü Mahallesi'nde işçi servisi sürücüsü Volkan D. ile kardeşi Alkan D'nin kaza sonrası çıkan silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin aranan H.M, polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        1 Nisan'da İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde seyreden 41 P 3990 plakalı işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler arasında çıkan kavgada Volkan D. ile kardeşi Alkan D. tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralanmış, otomobil sürücüsü H.M. olay yerinden kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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