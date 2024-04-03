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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 22:52 Güncelleme: 03.04.2024 - 22:52
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Dk. 69 Beridze), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Emir Ortakaya (Dk. 85 Vukovic), Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Mesut Can Tunalı (Dk. 46 Barış Alıcı), Amaral, Duhan Aksu (Dk. 85 Atila Turan), Cem Ekinci (Dk. 69 Sheidaev)

        Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Dennis, Yalçın Kayan (Dk. 66 Kubilay Kanatsızkuş), Celil Yüksel (Dk. 76 Turgay Gemicibaşı), Romulo (Dk. 66 Billal Messaoudi), Mamah (Dk. 66 Lundqvist)

        Goller: Dk. 44 Mamah, Dk. 71 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe), Dk. 83 (Penaltıdan), 90 (Penaltıdan) ve 90+9 (Penaltıdan) Candeias (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 11 Mesut Can Tunalı, Dk. 90+6 Sheidaev (Kocaelispor), Dk. 63 Celil Yüksel, Dk. 90+6 Billal Messaoudi (Göztepe)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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