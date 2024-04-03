Stat:YıldızEntegre Kocaeli
Hakemler: Sarper Barış Saka, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Dk. 69 Beridze), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Emir Ortakaya (Dk. 85 Vukovic), Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Mesut Can Tunalı (Dk. 46 Barış Alıcı), Amaral, Duhan Aksu (Dk. 85 Atila Turan), Cem Ekinci (Dk. 69 Sheidaev)
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Dennis, Yalçın Kayan (Dk. 66 Kubilay Kanatsızkuş), Celil Yüksel (Dk. 76 Turgay Gemicibaşı), Romulo (Dk. 66 Billal Messaoudi), Mamah (Dk. 66 Lundqvist)
Goller: Dk. 44 Mamah, Dk. 71 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe), Dk. 83 (Penaltıdan), 90 (Penaltıdan) ve 90+9 (Penaltıdan) Candeias (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Mesut Can Tunalı, Dk. 90+6 Sheidaev (Kocaelispor), Dk. 63 Celil Yüksel, Dk. 90+6 Billal Messaoudi (Göztepe)
KOCAELİ
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