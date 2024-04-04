Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Kadir Gecesi mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, hemşehrilerinin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı.

Kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu mübarek gecenin, kadrinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Büyükakın, feyiz ve bereketin adeta yağdığı bu müstesna gecenin, başta mazlum coğrafyalar olmak üzere insanlığın barışına ve adaletine vesile olmasını diledi.

Büyükakın, Kadir Gecesi'nin bir hüküm gecesi olduğuna işaret ederek, "Bu mübarek gecede işlerimiz, yaptıklarımız, davranışlarımız takdir edilir ve hükmü verilir. Yüce Rabbi'miz bu bereketli gecede kullarıyla ilgili her şeyi karara bağlar. Af ve mağfiret gecesi, hem kişisel olarak kendimizle hesaplaşma hem de Rabbi'mizle konuşma gecesidir. İnşallah bu gecenin sonunda affedilenlerden, günahlarından arınanlardan oluruz." ifadelerini kullandı.