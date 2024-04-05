Karamürsel Belediye Başkanı Çalık, mazbatasını aldı

CHP'den Karamürsel Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çalık, mazbatasını alarak göreve başladı.

Karamürsel Kültür Merkezi'ndeki İlçe Seçim Kurulu'na gelen Çalık'a, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdurrahman Sözgün tarafından mazbatası verildi.

Daha sonra beraberindekilerle belediye binasına geçen Çalık, görevi eski Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'dan devraldı.

Çalık, burada yaptığı konuşmada, Karamürsel'in bölgenin incisi olduğunu belirterek, belediye başkanlığının zor bir iş olduğunu kaydetti.

Ellerinden geldiğince ilçeye en güzel katkıyı sunacaklarını dile getiren Çalık, "İlçemizi bölgesinde daha tanınan, bilinen, sevilen bir yer haline getirmeye çalışacağız. Karamürsel bölgemizin en güzel lokasyonlarından biri. Çok değerli bir coğrafyada ve gerçekten güzel bir mozaik var. Herkesi kucaklayarak, severek, birlik ve beraberlik içinde bu ilçeyi hep birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.

Yıldırım da Karamürsel halkı adına Çalık'a yeni görevinde başarılar diledi.

Programa, CHP Kocaeli milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ve Mühip Kanko, kesin olmayan sonuçlara göre İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ile partililer katıldı.