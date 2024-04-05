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        Kocaeli'de kavgayı ayıran 2 kişi silahla yaralandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:21 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:21
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        Kocaeli'de kavgayı ayıran 2 kişi silahla yaralandı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi silahla yaralandı.

        Yuvacık Yakacık Mahallesi'nde Y.Ö. ile İ.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı ayırmak için R.K. ve M.K. araya girdi.

        Y.Ö'nün tabancayla ateş etmesi sonucu kavgayı ayırmaya çalışan R.K. ve M.K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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