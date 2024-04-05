Kocaeli'de kavgayı ayıran 2 kişi silahla yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Y.Ö'nün tabancayla ateş etmesi sonucu kavgayı ayırmaya çalışan R.K. ve M.K. yaralandı.

Yuvacık Yakacık Mahallesi'nde Y.Ö. ile İ.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı ayırmak için R.K. ve M.K. araya girdi.

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