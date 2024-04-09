Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli ve Bolu'da ağır tonajlı araçlara bayram dönüşü 1 günlük seyir yasağı

        Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Kocaeli ve Bolu'da, 1 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 20:16 Güncelleme: 09.04.2024 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli ve Bolu'da ağır tonajlı araçlara bayram dönüşü 1 günlük seyir yasağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Kocaeli ve Bolu'da, 1 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, bayram ile okullarda ara tatilin aynı döneme rastlamasıyla oluşan trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.

        Bu kapsamda, tatil dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, Kocaeli sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarda 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar seyir yapmalarının durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

        Açıklamada, D-100, D-130, D-575, D-595, Anadolu Otoyolu, İstanbul-Osmangazi Köprüsü-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasakların başlayacağı tarih ve saatte seyir halinde olmaları halinde şu duraklama-park noktalarında beklemelerinin uygun olacağı kaydedildi:

        "D-100 Ankara'dan geliş Ormanya otoparkı va İstanbul'dan geliş Hilal Petrol Tesisleri; D-130 Yalova'dan geliş Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu; Anadolu Otoyolu Ankara'dan geliş Tepetarla Tesisleri ve İstanbul'dan geliş Doğalhane Tesisleri; Osman Gazi Köprüsü'nden geliş Oksijen Tesisleri."

        - Bolu

        Bolu Valiliği de kamyon, çekici ve tankerlerin İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-750 kara yolları Bolu kesimini kullanmasının 24 saat yasaklandığını açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların tatilden 13-14 Nisan tarihlerinde dönüş yapacağının göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.

        Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan Pazar 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi 05.00'e kadar D-100 kara yolunun Karabük-Bolu il sınırından Düzce il sınırı, Anadolu Otoyolu Ankara il sınırından Düzce il sınırı, D-750 kara yolunun Ankara il sınırından Gerede ilçesine kadarki güzergahta İstanbul istikametine seyirlerinin yasaklanmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!

        Benzer Haberler

        Kartepe'de otomobil ile ATV çarpıştı: 2 yaralı
        Kartepe'de otomobil ile ATV çarpıştı: 2 yaralı
        Kocaeli Valiliği'nden Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kentte 'uzun araç' y...
        Kocaeli Valiliği'nden Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kentte 'uzun araç' y...
        Çekicideki hafif ticari araç, otobüsün üzerine düştü
        Çekicideki hafif ticari araç, otobüsün üzerine düştü
        Kocaeli'de otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gebze'de arife günü vatandaşlara bayram çöreği dağıtıldı
        Gebze'de arife günü vatandaşlara bayram çöreği dağıtıldı
        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'tan Ramazan Bayramı mesajı
        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'tan Ramazan Bayramı mesajı