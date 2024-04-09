Kocaeli ve Bolu'da ağır tonajlı araçlara bayram dönüşü 1 günlük seyir yasağı

Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Kocaeli ve Bolu'da, 1 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, bayram ile okullarda ara tatilin aynı döneme rastlamasıyla oluşan trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, tatil dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, Kocaeli sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarda 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar seyir yapmalarının durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, D-100, D-130, D-575, D-595, Anadolu Otoyolu, İstanbul-Osmangazi Köprüsü-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasakların başlayacağı tarih ve saatte seyir halinde olmaları halinde şu duraklama-park noktalarında beklemelerinin uygun olacağı kaydedildi: "D-100 Ankara'dan geliş Ormanya otoparkı va İstanbul'dan geliş Hilal Petrol Tesisleri; D-130 Yalova'dan geliş Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu; Anadolu Otoyolu Ankara'dan geliş Tepetarla Tesisleri ve İstanbul'dan geliş Doğalhane Tesisleri; Osman Gazi Köprüsü'nden geliş Oksijen Tesisleri."