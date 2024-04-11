Kocaeli'de "bayram mendili" geleneği sürdürülüyor

Evinin bahçesinde bayramlaşma programı düzenleyen Töngel, bayram mendili geleneğini yaşatmak için komşularıyla hazırlık yaptıklarını belirterek, "Eskiden bayramlaşmaya gelen çocuklara bayram harçlıkları açıktan verilmezdi. Bayram harçlıkları mendillerin içine konulup öyle verilirdi. Bu geleneği çocuklarımıza anlatmak ve yaşatmak istedik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.