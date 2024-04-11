"Narkoçelik-11" operasyonlarında yakalanan 13 zanlı adliyede

İçişleri Bakanı Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda, elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne mensup 4'ü yabancı uyruklu 13 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik "Narkoçelik-11" operasyonlarında gözaltına alınan, elebaşının da aralarında bulunduğu 4'ü yabancı 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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