Kocaeli'de "3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi" düzenlenecek
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi, 18-19 Nisan'da 3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi'ne (ICSMSC) ev sahipliği yapacak.
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi, 18-19 Nisan'da 3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi'ne (ICSMSC) ev sahipliği yapacak.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KOÜ İletişim Fakültesi, Selanik Aristoteles Üniversitesi Ekonomi ve Siyasal Bilimler Fakültesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek kongreye, iletişim bilimi ve medya çalışmaları alanında birbirinden değerli araştırmacılar katılacak.
Açılış töreni 18 Nisan Perşembe saat 10.00'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrede, iletişim ve medya çalışmaları alanındaki yeni yaklaşımlar tartışılacak, uluslararası konferans platformunda gözlem, bilgi ve yeni fikir alışverişinde bulunulacak.
Bildiri konuları arasında iletişim bilimi, gazetecilik, radyo, televizyon ve sinema, yeni medya, medya işletmeciliği ve ekonomisi, siyasal iletişim ile medya, halkla ilişkiler, reklamcılık, kültürlerarası iletişim ve medya, medya pedagojisi yer alacak.
Uluslararası düzeyde davetli karma serginin de yer alacağı 3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi, 19 Nisan'da sona erecek.
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