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        Kocaeli'de "3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi" düzenlenecek

        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi, 18-19 Nisan'da 3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi'ne (ICSMSC) ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:56 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:56
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        Kocaeli'de "3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi" düzenlenecek
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        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi, 18-19 Nisan'da 3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi'ne (ICSMSC) ev sahipliği yapacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KOÜ İletişim Fakültesi, Selanik Aristoteles Üniversitesi Ekonomi ve Siyasal Bilimler Fakültesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek kongreye, iletişim bilimi ve medya çalışmaları alanında birbirinden değerli araştırmacılar katılacak.

        Açılış töreni 18 Nisan Perşembe saat 10.00'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrede, iletişim ve medya çalışmaları alanındaki yeni yaklaşımlar tartışılacak, uluslararası konferans platformunda gözlem, bilgi ve yeni fikir alışverişinde bulunulacak.

        Bildiri konuları arasında iletişim bilimi, gazetecilik, radyo, televizyon ve sinema, yeni medya, medya işletmeciliği ve ekonomisi, siyasal iletişim ile medya, halkla ilişkiler, reklamcılık, kültürlerarası iletişim ve medya, medya pedagojisi yer alacak.

        Uluslararası düzeyde davetli karma serginin de yer alacağı 3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi, 19 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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