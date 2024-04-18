Kocaeli'de ÖNEM Projesi'nin dönem sonu galası düzenlendi

Kocaeli Valiliğince başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında Gölcük ilçesinde, dönem sonu galası gerçekleştirildi.

Gölcük Kazıklı Kervansarayı'ndaki programda konuşan Vali Seddar Yavuz, herkesin kıymetli varlığının, gözbebeği evlatları olduğunu belirterek, Türk kültürünün, "sevgi medeniyeti" olduğunu bildirdi.

ÖNEM Projesi'nde, birçok insanın emeğinin bulunduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"ÖNEM Projemizin fikri bana ait olsa da bu proje sizin projenizdir. Dolayısıyla bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, hamilerimize bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de öğretmenlerimize yapmak istiyorum. Çünkü öğretmenlik bir meslek değil, bir hayat biçimidir. Ömrü milletimize vakfetmektir. O yüzden bütün öğretmenlerimizi, huzurlarınızda tebrik ediyor, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu şehir, iyiliği, başarıyı, fedakarlığı alkışladıkça, her iyi işin peşinden koştukça iyiliğin daha da çoğalacağına gönülden inanıyorum. Hamilerimize ve hami sayımıza bir daha dikkat çekmek istiyorum. Lütfen bir çocuğumuzun elinden tutun."