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        Kocaeli'de ÖNEM Projesi'nin dönem sonu galası düzenlendi

        Kocaeli Valiliğince başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında Gölcük ilçesinde, dönem sonu galası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:13 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:17
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        Kocaeli'de ÖNEM Projesi'nin dönem sonu galası düzenlendi
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        Kocaeli Valiliğince başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında Gölcük ilçesinde, dönem sonu galası gerçekleştirildi.

        Gölcük Kazıklı Kervansarayı'ndaki programda konuşan Vali Seddar Yavuz, herkesin kıymetli varlığının, gözbebeği evlatları olduğunu belirterek, Türk kültürünün, "sevgi medeniyeti" olduğunu bildirdi.

        ÖNEM Projesi'nde, birçok insanın emeğinin bulunduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

        "ÖNEM Projemizin fikri bana ait olsa da bu proje sizin projenizdir. Dolayısıyla bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, hamilerimize bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de öğretmenlerimize yapmak istiyorum. Çünkü öğretmenlik bir meslek değil, bir hayat biçimidir. Ömrü milletimize vakfetmektir. O yüzden bütün öğretmenlerimizi, huzurlarınızda tebrik ediyor, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu şehir, iyiliği, başarıyı, fedakarlığı alkışladıkça, her iyi işin peşinden koştukça iyiliğin daha da çoğalacağına gönülden inanıyorum. Hamilerimize ve hami sayımıza bir daha dikkat çekmek istiyorum. Lütfen bir çocuğumuzun elinden tutun."

        Konuşmanın ardından Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Vali Yavuz'a çiçek takdim etti.

        Daha sonra hamilik yapan ailelere teşekkür belgeleri ve ÖNEM Projesi ilçe yürütücüleri olan öğretmenlere ödülleri verildi.

        ​​​​​​​Programda Değirmendere Şehit Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerince hazırlanan halk oyunu gösterisi beğeni topladı.

        Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öğrenciler tarafından fuaye alanında hazırlanan stantları da gezdi.

        Programa, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, kurum ve kuruluşların müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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