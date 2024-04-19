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        Kocaeli'de otomobille taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'de otomobille taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 08:42 Güncelleme: 19.04.2024 - 08:44
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        Kocaeli'de otomobille taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'de otomobille taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Tatlıkuyu Mahallesi 1319/1. Sokak'ta Salih K. idaresindeki 41 T 3505 plakalı taksi ile Erdal K. yönetimindeki 34 BL 1391 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada taksi sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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