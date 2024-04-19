Kocaeli'de otomobille taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'de otomobille taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'de otomobille taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Tatlıkuyu Mahallesi 1319/1. Sokak'ta Salih K. idaresindeki 41 T 3505 plakalı taksi ile Erdal K. yönetimindeki 34 BL 1391 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada taksi sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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