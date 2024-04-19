Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bursa'da define aramak için girdikleri mağarada ölen baba ve oğlu Kocaeli'de defnedildi

        Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri mağarada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da define aramak için girdikleri mağarada ölen baba ve oğlu Kocaeli'de defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri mağarada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.

        Tevfik (68) ve oğlu Okan Ö'nün (42) cenazeleri, İznik'ten yakınları tarafından alınarak Kavaklı Sanayi Camisi'ne getirildi.

        Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından İhsaniye Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene, Özdemir ailesi ve yakınları ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        İznik ilçesi kırsal Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisindeki mağaranın bulunduğu alana gelen Tevfik Ö. ve oğlu Okan Ö. ile İbrahim E'den (38) haber alamayan yakınlarının mahalle muhtarını araması üzerine bölgeye ekipler yönlendirilmişti.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yaparak mağaraya giren 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşmıştı.

        Gazdan zehirlenerek öldükleri değerlendirilen 3 kişinin cesetleri, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu mağaradan çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Yeniden yoğun bakımda
        Yeniden yoğun bakımda
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası

        Benzer Haberler

        YSK, Kocaeli'deki muhtarlık seçiminin yenilenmesi kararını iptal etti
        YSK, Kocaeli'deki muhtarlık seçiminin yenilenmesi kararını iptal etti
        Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, şehit ailelerini ziyaret etti
        Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, şehit ailelerini ziyaret etti
        Babasıyla aynı ismi taşıyan adayın muhtarlığı düşürülmüştü, YSK mazbatasını...
        Babasıyla aynı ismi taşıyan adayın muhtarlığı düşürülmüştü, YSK mazbatasını...
        İzmit'te yanan 1250 metrekare kapalı alana sahip market ve belediye binasın...
        İzmit'te yanan 1250 metrekare kapalı alana sahip market ve belediye binasın...
        Dünya şampiyonu ampute milliler, 3. Avrupa kupasıyla sahalara ambargo koyma...
        Dünya şampiyonu ampute milliler, 3. Avrupa kupasıyla sahalara ambargo koyma...
        Derince'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Derince'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı