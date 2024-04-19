Bursa'da define aramak için girdikleri mağarada ölen baba ve oğlu Kocaeli'de defnedildi

İznik ilçesi kırsal Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisindeki mağaranın bulunduğu alana gelen Tevfik Ö. ve oğlu Okan Ö. ile İbrahim E'den (38) haber alamayan yakınlarının mahalle muhtarını araması üzerine bölgeye ekipler yönlendirilmişti.

Törene, Özdemir ailesi ve yakınları ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner ve vatandaşlar katıldı.

Tevfik (68) ve oğlu Okan Ö'nün (42) cenazeleri, İznik'ten yakınları tarafından alınarak Kavaklı Sanayi Camisi'ne getirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri mağarada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.

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