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        Karamürsel Kaymakamı Canbaba, muhtarlarla bir araya geldi

        Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen mahalle muhtarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:21 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:21
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        Karamürsel Kaymakamı Canbaba, muhtarlarla bir araya geldi
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        Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen mahalle muhtarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda Canbaba, muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek, başarılar diledi.

        Kaymakam Canbaba, yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılması gerekenleri anlattı.

        Yangınlara erken müdahalenin önemine değinen Canbaba, "Yangın, en fazla insan hatalarından çıkıyor. Erken müdahale yangında çok önemli. Geçen 5 yılda çok büyük yangın yaşamadık. Hepimize görev düşüyor. Kırsal mahallere gelen ve gidenlerin takip edilmesi konusunda daha tedbirli olarak, bu konuda kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışalım." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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