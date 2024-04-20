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        Kartingde 2024'ün ilk yarışı Kocaeli'de başladı

        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 14:05 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:05
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        Kartingde 2024'ün ilk yarışı Kocaeli'de başladı
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        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde start aldı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen şampiyonada sezonun ilk ayağı olan Batı Kurumsal Karting Yarışı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenleniyor.

        Antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonun bugünkü bölümü, 6-9 yaş micro, 7-12 yaş mini, 12-15 yaş arası junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master kategorisindeki ilk yarışlarla devam ediyor.

        Organizasyonda yarın 10.30-13.40 saatlerinde ikinci, 14.10-17.00 saatlerinde üçüncü yarışlar koşulacak.

        Etkinlik, ödül töreninin ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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