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        Kocaeli'de evinin önünde baygın bulunan kişi hastanede öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önünde baygın halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 16:03 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:03
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        Kocaeli'de evinin önünde baygın bulunan kişi hastanede öldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önünde baygın halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Gebze Güzeller Mahallesi’nde A.I, (37) evinin önünde baygın halde bulunması üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

        A.I, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        A.I'nın cenazesi, Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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