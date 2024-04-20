Kocaeli'de evinin önünde baygın bulunan kişi hastanede öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önünde baygın halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önünde baygın halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gebze Güzeller Mahallesi’nde A.I, (37) evinin önünde baygın halde bulunması üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
A.I, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.I'nın cenazesi, Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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